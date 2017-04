Hoe kom je bij The Life I Live Koningsnacht en wat is er te zien?

Life I Live in Den Haag.

Den Haag - Het Haagse centrum is woensdagavond tijdens Koningsnacht afgesloten voor al het autoverkeer vanwege het The Life I Live Festival. Om parkeerproblemen te vermijden, is het advies om de auto thuis te laten en op de fiets of met het OV te komen. We hebben alles voor je op een rijtje gezet. Tijdens het festival houden we je via een liveblog de hele avond op de hoogte.





HTM



De HTM rijdt vanaf 18.00 uur met een aangepaste dienstregeling. Tram 1, 15, 16, 17 en bus 22 en 24 worden tijdens het The Life I Live Festival omgeleid. Vanaf 20.00 uur zet de HTM extra bussen in.



Trein



Kom je met de trein? Vanaf Den Haag Centraal is het vijf minuten lopen naar de binnenstad. Vanaf station Hollands Spoor is het ongeveer tien minuten lopen. De NS zet in de nacht extra treinen in. Tot 04.00 uur vertrekt er elk half uur vanaf Den Haag Centraal een trein naar Utrecht Centraal. Deze stopt op alle tussengelegen stations. Ook naar Rotterdam en Leiden rijden de treinen door tot 03.30 uur.



Fietsenstalling



In het centrum van Den Haag zijn tijdens The Life I Live en Koningsnacht de volgende fietsenstallingen geopend tot 03.00 uur:

Spui

Driehoekjes - Grote Halstraat

De Laan

Kerkplein (tijdelijke evenementenstalling)

Raamstraat

Buitenhof

Nobelstraat

Programmering



Het is al weer de zevende keer dat de The Life I Live wordt gehouden. Voor het eerst duurt het festival twee dagen. Er zijn dit jaar vijftig gratis acts. Er zijn optredens van Fresku & Mocromaniac, Sven Hammond, Jeangu Macrooy, Hunee, Birth of Joy, Death Alley, Sarah-Jane, Ed Struijlaart en Rob Dekay.



Kijk hier voor het complete Blokkenschema van THE LIFE I LIVE 2017.

Kijk hier voor een overzicht van locaties en speeltijden.

Kijk hier voor het dagprogramma van THE LIFE I LIVE op Koningsdag.



