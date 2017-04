Ouders Tristan van der Vlis inderdaad afwezig bij rechtszaak

DEN HAAG - De ouders van Tristan van der Vlis zijn woensdag inderdaad niet aanwezig bij de rechtbank in Den Haag. Dinsdag meldde de advocaat van hun verzekeringsmaatschappijen al dat ze afwezig zouden zijn, omdat de ouders het psychisch niet aan kunnen.

De ouders zouden woensdag worden gehoord in de zaak die een groep nabestaanden had aangespannen. De groep verwijt de ouders nalatigheid , omdat ze signalen van ontsporing van hun zoon zouden hebben genegeerd.Tristan schoot op 9 april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Zes mensen kwamen om het leven en zeventien raakten zwaargewond door de ruim honderd kogels die hij afvuurde. Daarna pleegde Tristen zelfmoord.De advocaat van de verzekeringsmaatschappijen wraakte eerder de rechtbank, omdat de rechters conclusies zouden trekken in verband met niet-bestaande polisstukken van de ouders. Het wrakingsverzoek werd dinsdag afgewezen, omdat het verzoek niet op tijd was ingediend volgens de wrakingskamer.Deze afwijzing had geen gevolgen op de oproep van de rechtbank om de ouders te horen. Die zaak gaat woensdag gewoon door.