'Deze zomer overal terrasjes in plaats van parkeerplaatsen'

DEN HAAG - Er moet deze zomer een nieuwe proef komen met parkeerplaatsterrassen in Den Haag. Die oproep komt van D66 en Groep de Mos. De partijen roepen het stadsbestuur op de proef juist uit te bereiden in plaats van de mogelijkheden voor de extra terrassen te beperken.

Daniël Scheper van D66 noemt het besluit van het college van burgemeester en wethouders een gemiste kans. Rachid Guernaoui van Groep de Mos overweegt een spoeddebat aan te vragen over de kwestie. Hij wil dat de proef wordt uitgebreid tot de hele stad. 'Alle ondernemers in alle wijken moeten een aanvraag kunnen indienen' aldus Guernaoui. D66 wil dat er andere straten worden betrokken in de proef, zoals de Thomsonlaan. 'Er is bij horecaondernemers 's zomers wel degelijk behoefte om meer gasten te kunnen ontvangen,' meent Scheper.Een parkeerplaatsterras biedt ondernemers de mogelijkheid om de parkeerplaats voor hun deur in de zomer om te toveren tot een terras. In deze maanden is de parkeerdruk vaak lager, omdat er veel mensen op vakantie zijn.Zowel D66 als Groep de Mos hekelen de evaluatie die is uitgevoerd door de gemeente. Volgens Guernaoui zijn bij de proef in de zomer van 2016 de verkeerde straten aangewezen. 'Dus is er een slecht resultaat'.D66 wijst erop dat in de evaluatie de verkeerde vragen zijn gesteld. Zo is gevraagd wat bewoners ervan vinden als het hele jaar door parkeerplaatsterrassen in hun straat worden gerealiseerd, terwijl het in de proef alleen om de zomermaanden gaat.Het college liet vorige week aan de Haagse gemeenteraad weten deze zomer alleen parkeerplaatsterassen in de Weimarstraat te willen realiseren. Dat is besloten na een evaluatie van de proef van afgelopen zomer . Daaruit blijkt dat er maar drie ondernemers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid voor een parkeerplaatsterras. Deze drie zijn allemaal gevestigd in de Weimarstraat.Alleen in deze straat waren bewoners en ondernemers dan ook positief over de tijdelijke terrassen. In de andere vijf 'proef'straten gaven bewoners en ondernemers aan tegen de komst van parkeerplaatsterrassen te zijn.