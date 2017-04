Mannen stelen twaalf bussen babymelkpoeder

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Drie mannen uit Alphen aan den Rijn zijn dinsdagavond opgepakt na het stelen van Nutrilon-babymelkpoeder uit een winkel aan de Symfonie in Nieuw-Vennep. De verdachten zijn 18, 19 en 20 jaar oud.

Het winkelpersoneel had de mannen betrapt. Toen de personeelsleden hen vroegen of ze in hun tas mochten kijken, weigerden de mannen. Daarop werden ze vastgehouden tot de

politie arriveerde.



In de tas werden twaalf bussen melkpoeder ontdekt met een waarde van ruim honderdvijftig euro. De verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau. De babyvoeding is in beslag genomen.



