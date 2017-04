Veroorzakers onrust winkelcentrum Leiderdorp onvindbaar

LEIDERDORP - De politie staakt het onderzoek naar de onruststokers in winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. De identiteit van de twee mannen is niet te achterhalen en ook camerabeelden leveren geen bruikbare informatie op. Twee uur lang was het centrum op dinsdag 11 april afgesloten van de buitenwereld na een mogelijk 'dreigende situatie'.

'We hebben de meldster gesproken en camerabeelden bekeken. Helaas heeft ons onderzoek niet tot de identiteit van de mannen geleid', vertelt politiewoordvoerder Loek Houtepen. De mannen zouden bij één van de ingangen 'Allahoe akbar' (Arabisch voor 'God is groot') hebben geroepen en naar binnen zijn gerend.Tientallen agenten kamden na de melding het winkelcentrum uit , maar vonden geen verdachte zaken en ook de onruststokers bleken spoorloos. Volgens betrokkenen leveren bewakingscamera's in het centrum weinig bruikbaars op omdat ze veelal op de winkels gericht staan, in plaats van op de looppaden. De politie kan dat niet bevestigen.Ondanks weinig aanknopingspunten, denkt de politie op basis van getuigenverklaring te weten dat van kwade opzet geen sprake is geweest. 'Het ziet er niet naar uit dat zij opzettelijk onrust probeerden te stoken', zegt Houtepen. 'Ons onderzoek is hiermee afgerond. Uiteraard blijven wij mensen in deze tijd vragen om verdachte situaties altijd te melden.'Bezoekers en winkeliers van de Winkelhof hadden vorige week begrip voor de enorme politieinzet. 'Goed dat er is ingegrepen, ook al is het kattenwaad, je moet dit altijd serieus nemen', zei een bezoekster van het winkelcentrum tegen Omroep West.Sinds aanslagen in het buitenland roepen de veiligheidsinstanties burgers op om waakzaam te zijn. Het heeft er voor gezorgd dat landelijk het aantal meldingen van verdachte situaties met met 500 per dag is toegenomen.