Kom pak je lasso maar: pony en bokje maken een uitstapje dwars door woonwijk

DEN HAAG - Een pony en een bok hebben woensdagochtend voor gefronste wenkbrauwen gezorgd in de Haagse wijk Wateringse Veld. De beste vrienden liepen gebroederlijk over straat, zonder een eigenaar in de buurt. De Dierenambulance Den Haag heeft het tweetal gevangen en teruggebracht naar het baasje.

'Het was nog een flink karwei om ze te pakken te krijgen', vertelt Huib den Heijer van de Dierenambulance aan Omroep West. 'De pony ging redelijk vlotjes, maar de bok een stuk moeilijker. Hij rende de hele tijd weg. We hebben er ruim een half uur over gedaan voordat we hem hadden.'Met een paardentrailer zijn beide dieren naar de Dierenambulance gebracht. Al snel bleken de twee onafscheidelijk te zijn. 'Toen we de bok in onze hei hadden gezet, begon hij non-stop te mekkeren. Pas toen de pony erbij was, werd de bok rustig.'Een speurtocht langs kinderboerderijen in de buurt leverde in eerste instantie geen succes op. Een bericht op Facebook bracht uiteindelijk verlossing.'De eigenaar had via via gehoord dat de dieren bij ons waren. Hij heeft een stuk land daar in de buurt. Hij vroeg nog of we ze lopend konden langsbrengen. Vanwege een verbouwing waren de dieren overgebracht naar Oosterbeek, dus dat was geen optie.' Hoe het tweetal was ontsnapt, kon hij niet vertellen. De dieren zijn ongeschonden uit het avontuur gekomen.De bok en pony verkeerden overigens bij de Dierenambulance in goed gezelschap. Al vijf jaar staat er een andere bok te grazen. 'Die hebben we destijds in de Haagse wijk Leidschenveen gevangen. We hebben nooit de eigenaar gevonden. Daarom hebben we hem maar een naam gegeven, Adje.'Of ze Adje niet stiekem wilden meegeven met de andere bok en de pony? 'Ik denk dat de eigenaar dat vast gemerkt hadden', lacht Huib. 'Adje is heel erg op zichzelf. Dus we houden hem lekker hier.'