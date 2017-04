Liselotte doet verkeersexamen: 'Ik ben wel zenuwachtig, maar het gaat lukken'

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Links kijken, rechts kijken, over je schouder loeren, hand uitsteken en dan niet de eenrichting weg de verkeerde kant op inslaan. 'Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar het gaat wel heel erg goed lukken', vertelt de enthousiaste Liselotte.

Liselotte zit in groep 7 van basisschool Het Avontuur in Den Haag, school voor speciaal basisonderwijs. Ze is een van de 4800 kinderen die vandaag in de stad verkeersexamen doet. Wethouder Saskia Bruines is ook aanwezig bij de proef van Liselotte. 'Het is heel goed voor kinderen uit het speciaal onderwijs dat ze zelfstandig ergen naartoe kunnen fietsen. Ik zie dat ze het hartstikke goed doen. Dus dat is geweldig om te zien.'



Ondanks de zenuwen slaagt Liselotte voor haar examen. 'Ik keek heel goed naar rechts en links. En ook naar achteren. Het is heel goed gelukt.'





