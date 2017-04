Dominic Thiem maatje te groot voor Robin Haase

Robin Haase in Daviscup tegen Rusland (Foto: ANP)

DEN HAAG - Robin Haase is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in Monte Carlo. De Hagenaar was woensdagochtend niet opgewassen tegen Dominic Thiem, de nummer negen van de wereld.





Thiem snoepte de eerste servicegame van Haase in de eerste set meteen af. Haase wist die achterstand nog weg te werken, maar de volgende break kwam hij niet meer te boven. Bij 5-3 benutte Thiem de tweede van zijn drie setpoints. Er was toen nog geen half uur gespeeld.



Voorschot



Met twee snelle breaks in het tweede bedrijf nam Thiem vervolgens een voorschot op de overwinning. Haase deed wat hij kon, maar had geen antwoord op fraaie 'winners' van de Oostenrijker. Bij 5-2 benutte Thiem zijn eerste matchpoint.



Haase had in de eerste ronde van het graveltoernooi in Monte Carlo nog de Bosniër

Door: Redactie Correctie melden