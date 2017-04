Waterpoloërs De Zijl gaan met veel vertrouwen play-offs tegemoet

De Zijl-speler Roeland Spijker (foto: OrangePictures.nl)

Leiden - In de reguliere competitie eindigden de waterpoloërs van De Zijl uit Leiden als vijfde en kwalificeerden zich voor de play-offs om het Nederlands Kampioenschap. Een unieke prestatie die voortkomt uit een geweldige eindreeks waarin De Zijl maarliefst negen wedstrijden op rij ongeslagen is gebleken. ‘Het spel wordt steeds beter en is op dit moment gewoon goed’, zegt sterspeler Roeland Spijker.

De laatste maanden is De Zijl op dreef, terwijl het in de eerste seizoenshelft stroef verliep. ‘Aan het begin van het seizoen hadden we wat moeite om elkaar te vinden. Met Roeland Spijker hebben we een speler erbij gekregen die erg bepalend is. Daarnaast hebben we sinds het begin van dit seizoen met Ron van der Harst een nieuwe trainer. Ook daar moesten wij aan wennen. Maar nu komt de kwaliteit samen’, vertelt Tom Nederend.



Kampioen worden, lijkt een onmogelijke opgave, want koploper UZSC stond in de reguliere competitie een straatlengte voor. ‘Wij hebben dit seizoen als enige club van hen gewonnen’, klinkt Spijker strijdbaar. ‘In de beker hebben wij hen twee keer op een gelijkspel gehouden. Wij hebben zeker kans, alhoewel zij de favoriet zijn voor de titel.’ De Zijl start vrijdagavond in de kwartfinale van de play-offs met een uitwedstrijd tegen ZPB uit Barendrecht.