Ouders Tristan van der Vlis hoeven niet meer verhoord te worden

DEN HAAG - De ouders van Tristan van der Vlis hoeven niet meer verhoord te worden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag beslist. De rechters doen 31 mei uitspraak in de zaak die een groep nabestaanden heeft aangespannen tegen de ouders. De groep verwijt de ouders nalatigheid, omdat ze signalen van ontsporing van hun zoon zouden hebben genegeerd.

De ouders waren woensdag afwezig. De advocaat van hun verzekeringsmaatschappijen meldde dinsdag al dat ze het psychisch niet op konden brengen in de rechtszaal aanwezig te zijn.De drie rechters waren wel gewoon aanwezig. De advocaat van de verzekeringsmaatschappij van de ouders wraakte eerder de rechtbank , omdat de rechters conclusies zouden trekken in verband met niet-bestaande polisstukken van de ouders. Dit wrakingsverzoek werd dinsdag afgewezen, omdat het verzoek niet op tijd was ingediend volgens de wrakingskamer.Tijdens de zaak ging het onder andere over de vraag of Tristan ten tijde van het drama in Alphen – waarbij hij zes mensen doodschoot – meeverzekerd was op de polis van zijn ouders. Volgens de advocaat van de ouders had hij een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het betreffende polisblad hiervoor ontbreekt echter.Het antwoord op deze vraag is belangrijk vanwege de financiële aansprakelijkheid. Als blijkt dat Tristan inderdaad verzekerd was op de polis van zijn ouders, kan de aansprakelijkheid verhaald worden op de verzekering van de ouders.Ook wil de advocaat van de groep slachtoffers weten wanneer de ouders voor het laatst contact hadden met Tristan. Daar zouden tegenstrijdige verklaringen over zijn afgelegd.De advocaat van de ouders ontkent dat er tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd.Tristan schoot op 9 april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Zes mensen kwamen om het leven en zeventien raakten zwaargewond door de ruim honderd kogels die hij afvuurde. Daarna pleegde Tristen zelfmoord.