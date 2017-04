Pak je reisplanner maar, veel spoorwerkzaamheden komend weekend

Regio - Als je komend weekend met de trein wil reizen let dan goed op, want op veel trajecten wordt aan het spoor gewerkt. We zetten ze even voor je op een rijtje, maar check voor alle zekerheid ook nog even een reisplanner voor je vertrekt.

Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal-Utrecht Centraal

Wanneer

zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 april

Zaterdag en zondag:

tussen Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal-Utrecht Centraal rijden geen treinen; er rijden Snel- en stopbussen

Omreisadviezen:

Tussen Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal/Leiden Centraal-Utrecht Centraal/Amersfoort via Schiphol Airport;

Maandag en dinsdag:

tussen Rotterdam Centraal/Den Haag Centraal-Woerden rijden geen treinen; er rijden Snel- en stopbussen

Omreisadviezen

Tussen Rotterdam Centraal-Utrecht Centraal/Amersfoort via Schiphol Airport; Intercity direct is toeslagvrij, een fiets meenemen is niet mogelijk.

Tussen Den Haag Centraal-Utrecht Centraal via Leiden Centraal

Tussen Den Haag Centraal-Amersfoort via Schiphol Airport

Amsterdam Centraal-Schiphol Airport-Leiden Centraal

Wanneer

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 april van 01.30 tot 06.30 uur

Advies

Je kan gebruikmaken van de overige treinen of de bus

Nachtnettreinen rijden via een andere route en stoppen niet in Schiphol Airport

Maak gebruik van de pendeltrein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport of van de NS-bus tussen Schiphol Airport en Leiden Centraal



Alphen a/d Rijn-Gouda

Wanneer

In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 april vanaf 00.30 uur

Advies

Je kan gebruikmaken van de bus Rotterdam Centraal-Utrecht Centraal

Wanneer

in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 april vanaf 01.00 uur

Advies

Je kan gebruikmaken van de bus. Er rijdt een bus in plaats van de laatste Intercity's tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal



Alphen a/d Rijn-Gouda

Wanneer

zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 april

Advies

Je kan gebruikmaken van de bussen. Tussen Alphen a/d Rijn-Gouda rijden geen treinen; er rijden stopbussen



