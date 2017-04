Vier tips en duikonderzoek rond dodelijke schietpartij Wateringse Veld

Het slachtoffer van de schietpartij (Foto: Opsporing Verzocht) Foto: Regio15 Politie zoekt sporen na schietpartij Wateringse Veld | Foto: Regio 15

In het programma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond bekend gemaakt dat het slachtoffer is beschoten vanuit een grijze stationwagen . Volgens de politie is die auto in de richting van de snelweg A4 gereden, of richting de binnenstad van Den Haag. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen en werd in zijn auto gevonden.Politieduikers en recherche zijn woensdag rond de plek van de schietpartij op zoek naar sporen. Daarbij wordt een nabijgelegen sloot grondig onderzocht. Of er gezocht wordt naar het bij de schietpartij gebruikte vuurwapen, kan de politie niet zeggen.De politie vraagt getuigen zich te melden. Ook wil de recherche graag weten wat Farid daar maandagavond in zijn auto op die parkeerplaats nabij een sportschool deed. Verder hoopt de politie informatie te krijgen van mensen die de grijze auto hebben gezien.

Door: Coen Theuwis