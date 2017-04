Ernstig zieke Justin (8) zamelt mobieltjes en cartridges in voor goed doel

ZEVENHOVEN - Als kleine jongen de wereld verbeteren. Waarom niet? Justin Hoogervorst uit Zevenhoven heeft zelf een vorm van leukemie en zamelt voor stichting Kanjer Wens lege cartridges en oude mobieltjes in om geld op te halen voor ernstig zieke kinderen.

De 8-jarige Justin wil, volgens de advertentie die zijn ouders verspreiden, 'de grootste actie van Nederland' organiseren. Cartridges en mobieltjes mogen bij hem thuis opgestuurd of afgegeven worden. Bedrijven worden in het bericht aangespoord om een box neer te laten zetten. Die wordt dan gebracht en als hij vol is weer opgehaald.Tot nu toe staat de teller al op negen dozen vol met lege cartridges en meer dan zevenhonderd ingeleverde mobieltjes. Terwijl de actie nog maar twee weken geleden gestart is.Justin lijdt aan acute lymfatische leukemie, kortweg bloedkanker. Volgens zijn moeder Sansiaray Hoogervorst is hij inmiddels 'schoon' verklaard, maar moet hij nog minstens twee jaar chemotherapie volgen.Ze zegt dat Justin geïnspireerd is door de ongeneeslijk zieke Tijn (6), die eind vorig jaar voor 3FM Serious Request nagels liet lakken en daarmee 2,6 miljoen euro ophaalde voor het goede doel. 'Dat kan ik ook', dacht Justin, die zijn inzamelingsactie zelf heeft bedacht.De stichting Kanjer Wens, twee maanden geleden opgericht door Peter Visser, wil de wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling laten gaan. Welke wens Justin heeft? Zijn moeder zegt dat ze het niet weet. 'Eerst maar eens zoveel mogelijk mobieltjes en cartridges ophalen.'Heb je nog oude mobieltjes of lege cartridges? Stuur ze naar: