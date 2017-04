'Ik had eigenlijk andere plannen'; oud-burgemeester Van Aartsen begonnen in Drenthe

DEN HAAG - Jozias van Aartsen is woensdag begonnen aan zijn eerste dag als waarnemend commissaris van de koning in de provincie Drenthe. De oud-burgemeester van Den Haag nam de voorzittershamer over van Johan Baltes, de vicevoorzitter van het Drents parlement.

'Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit in deze rol voor u zou staan. Ik had eigenlijk andere plannen', zei hij in zijn eerste toespraak in de Statenzaal. 'U zult begrijpen dat ik hier mijlenver uit mijn comfortzone ben.'Van Aartsen benadrukte dat hij Drenthe zal vertegenwoordigen waar dat nodig is. Hij zei ook binding te hebben met het Noorden via zijn familie. Daarnaast gaf een Drentse vriend hem wat tips. 'Hij waarschuwde voor het wat verhullende taalgebruik in Drenthe. Ik moet oppassen en goed luisteren naar wat er gezegd wordt.'Van Aartsen trad op 1 maart af als burgemeester van Den Haag. Hij wordt in december 70 en dat is de leeftijd waarop burgemeesters in Nederland met pensioen gaan.Hij stopte een paar maanden eerder om zijn opvolger tijd te geven zich in te werken voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Begin februari werd bekend dat Pauline Krikke de nieuwe burgemeester werd van Den Haag.Vlak nadat hij zijn burgemeestersketting had overgedragen aan Krikke hing minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de telefoon. De minister vroeg of hij waarnemend commissaris wilde worden in Drenthe.Deze tijdelijke functie ontstond nadat de Jacques Tichelaar begin maart ontslag nam. Destijds kwam het nieuws naar buiten dat Tichelaar zijn schoonzus een klus bij de provincie had bezorgd.