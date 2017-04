Siem zoekt klasgenoten van LTS Lamgroen van 60 jaar geleden

De klas van Siem aan het Lamgroen in Den Haag.

DEN HAAG - Bijna iedereen heeft wel mooie herrineringen aan die onbezorgde schooltijd. Zo ook Siem van de Ende uit Naaldwijk. Zestig jaar geleden zat hij op de Rooms Katholieke L.T.S. aan het Lamgroen in Den Haag.

Op 31 juli 1957 kreeg de toen 16-jarige Siem het getuigschrift Elektrotechniek uitgereikt, samen met 14 klasgenoten. Zij kwamen uit onder andere uit Den Haag, Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam. Na de uitreiking zijn ze elkaar uit het oog verloren.



Siem is al een tijdje op zoek naar zijn oude klasgenoten. Hij heeft inmiddels vier klasgenoten gevonden maar is nog op zoek naar de volgende kornuiten: G. van Duijn, C. van Gaalen, C v.d. Hulst, J. Klijn, J. Looye, A. Rijnbeek, C. Schade, M. Spaans, G. van Steen. Siem kon alleen hun achternaam nog terugvinden.



Ken je één van deze mensen? Iemand die dus 60 jaar geleden op de Rooms Katholieke L.T.S aan het Lamgroen in Den Haag zijn diploma kreeg? Mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden