Waterpolosters Oranje naar finale World League

DEN HAAG - De Nederlandse waterpolovrouwen hebben zich geplaatst voor de superfinale van de World League, van 6 tot en met 11 juni in Shanghai. Ook gastland China, Rusland en Hongarije zijn zeker van deelname.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga speelde zijn laatste groepsduel al eind maart, maar was toen nog niet zeker van deelname aan de finale van het prestigieuze toernooi. Doordat Rusland dinsdag met 20-11 van Griekenland won en Italië met 12-10 verloor van Hongarije, eindigde Oranje als tweede in de poule.Bondscoach Havenga hoopte voor de laatste speelronde op dit scenario. 'Maar ik vind ook dat we het verdiend hebben om door te gaan ten koste van Italië. Wij hadden immers met Rusland en Griekenland twee loodzware tegenstanders, terwijl Italië met Frankrijk in de poule twee vrijwel zekere zeges mocht noteren', aldus de coach, die onder meer kan beschikken over Brigitte Sleeking en Kitty Lynn Joustra (ZVL-Hawabo), Isabella van Toorn, Laura van der Graaf en Nomi Stomphorst (Widex/GZC Donk).Na het verlies tegen Rusland in december in Utrecht was plaatsing voor de superfinale ver weg. 'We hebben ons geweldig terug in de race geknokt. Dit geeft veel vertrouwen voor de komende zomer', zei Havenga, die het toernooi in Shanghai ziet als een generale repetitie voor de WK een maand later in Boedapest. Hij kan in China weer een beroep doen op internationals die in de Amerikaanse competitie actief zijn, zoals Maud Megens.Oranje begint op 11 mei met een complete selectie de voorbereiding op de superfinale van de World League en het WK. Voorafgaand aan het evenement in Shanghai spelen de waterpolosters een oefentoernooi in het Chinese Kunshan. 'Dat is alleen maar goed. Wedstrijden spelen op hoog internationaal niveau is toch de beste training die er is', aldus Havenga.