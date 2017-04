Personeelstekort Haagse jeugdzorg leidt tot wachtlijsten

DEN HAAG - De wachtlijsten in de jeugdzorg in Den Haag kunnen maar niet worden weggewerkt, onder meer door een tekort aan personeel. Eind vorig jaar moesten daardoor 92 gezinnen langer dan vier weken wachten op jeugdhulp, blijkt uit de jaarrapportage 2016 die de gemeente vandaag naar buiten bracht.

Verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines van Jeugdzaken wijt de wachtlijsten aan personeelstekort en de toegenomen hulpvraag. 'Er was vorig jaar meer vraag naar gespecialiseerde jeugdhulp, vooral ambulant', zegt Bruines. Er was dus meer zorg op maat thuis nodig dan in een tehuis. Het gaat meestal om hulp bij gedrags- en opvoedingsproblemen en misbruik. 'En die problemen komen weer vaak voort uit financiële zorgen', zegt de wethouder.De vraag is vooral toegenomen omdat er beter zicht is op de problemen in gezinnen. 'We zitten er veel meer bovenop, sinds de samenvoeging van allerlei verschillende organisaties in de Centra voor Jeugd en Gezin', licht Bruines toe. 'Dan zie je meer en wordt er eerder gesignaleerd; het is niet persé zo dat de wereld slechter is geworden.'In heel Den Haag zoeken de Centra voor Jeugd en Gezin zo'n 10 tot 15 mensen voor verschillende niveau's, in de breedte van de jeugdzorg. De bestaande vacatures kunnen volgens de wethouder maar moeilijk worden opgevuld omdat er te weinig gekwalificeerd personeel is.Daarnaast moeten medewerkers in de jeugdsector voldoende vaardigheden hebben om in te kunnen spelen op de veranderende samenstelling van de Haagse inwonerspopulatie, schrijft wethouder Bruines in een toelichting aan de gemeenteraad. Na de zomer komt zij met een aanvalsplan om de vacatures in de jeugdhulp in te kunnen vullen.