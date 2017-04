Ze zit nu écht op social media: burgemeester Pauline Krikke plaatst eerste berichten

DEN HAAG - Het heeft een kleine twee weken geduurd, maar nu is het dan toch zover: de Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft haar eerste berichten geplaatst op social media. Ze deelde woensdag een bericht van de gemeente Den Haag op Twitter, waarin haar kersverse Instagram-account onder de aandacht wordt gebracht.

En op Instagram heeft Krikke een foto gepost waarop zij te zien is met koning Willem-Alexander en Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De koning opende het gebouw B30, een afkorting van Bezuidenhoutseweg 30. Dat moet hét nieuwe kenniscentrum van de Rijksoverheid worden.Daarmee is het mysterie 'Waar zou de eerste tweet van Pauline Krikke? En waar zou deze over gaan' eindelijk opgelost. Ze heeft inmiddels meer dan zeshonderd volgers op Twitter. Wat dat betreft moet ze op Instagram nog een hele inhaalslag maken. Voorlopig is de teller daar pas net de twintig gepasseerd.