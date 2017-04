Weer kind met vinger vast in bankje van tramhalte

Foto: Persbureau Marofer

DEN HAAG - Opnieuw is een kind met haar vinger vast komen te zitten in het bankje bij een tramhalte. Dat gebeurde woensdagmiddag aan de Loosduinseweg in Den Haag. Het gaat om een meisje, zegt de politie. Het is niet bekend hoe oud het slachtoffer is. Het zou inmiddels al gelukt zijn haar te bevrijden.