Vliegers gezocht

DEN HAAG - 'We zijn op zoek naar vliegers. Die vliegers willen we gebruiken voor de aankleding van het kinderveld van festival de Boerol.'Dit schreef Hinkje Zwinkels uit 's- Gravenzande naar SuperDebby...

Hinkje is druk bezig met de voorbereidingen van het Boerolfestival wat op 23 en 24 juni weer gehouden wordt. Het is de tiende editie van Boerol en tevens de laatste. Nog één keer is Boerol hèt cultuurfestival in de polder met theater, beeldende kunst, toneel, film, en natuurlijk veel muziek.



Het kinderveld moet een kroonluchter van vliegers worden en een explosie van kleur. De kinderen kunnen daaronder voorstellingen volgen en knutselen.



De vliegers mogen gebruikt zijn, zelfs kapot, kleur en vorm maakt niet uit.



Heb jij nog vliegers over? Mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden