Eredivisieduel Sparta Rotterdam - ADO Den Haag onder leiding van Dennis Higler

DEN HAAG - Het belangrijke uitduel van ADO Den Haag tegen Sparta Rotterdam staat zondag onder leiding van Dennis Higler. Het is de derde keer dit seizoen dat de arbiter bij een wedstrijd van ADO de fluit hanteert.

Het laatste duel van ADO Den Haag dat hij leidde was tegen Roda JC, twee weken geleden. De Limburgse ploeg werd toen met 4-1 verslagen . Die overwinning bleek uiteindelijk de basis van een goede reeks. De twee duels daarna werden namelijk ook winnend afgesloten. Zaterdag wist ADO landskampioen PSV knap op een punt te houden.Richard Brondijk en Erik Kleinjan zijn de assistenten van Higler. Vierde official is Joey Kooij. Het duel tegen Sparta is belangrijk voor ADO Den Haag. De ploeg kan zich zo goed als zeker veiligspelen.