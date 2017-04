Haagse trambestuurder rijdt ruim 1 miljoen kilometer schadevrij

DEN HAAG - Het is inmiddels een traditie. Trambestuurders van de HTM in Den Haag worden elk jaar in het zonnetje gezet omdat ze minstens vijftien jaar schadevrij rijden. Maar de 65-jarige Leen Bal heeft dit jaar een primeur. Nooit eerder heeft een trambestuurder veertig jaar lang schadevrij gereden.

Bal is trots op zijn bijzondere staat van dienst. Vorige maand is hij na 43 jaar trouwe dienst en naar schatting zo'n 1,1 miljoen kilometers met pensioen gegaan. De laatste veertig jaar wist hij ongelukken te voorkomen. Zelf noemt hij dat een kwestie van geluk. 'Ik heb al die jaren echt beschermengeltjes bij me gehad.'Zonder geluk vaart niemand wel. Maar wie veertig jaar schadevrij rijdt, doet dat niet zomaar. Dus welke tips heeft hij voor de nieuwe generatie trambestuurders? 'Geen risico's nemen, niet te hard over wissels rijden, denken wat andere weggebruikers kunnen doen, maar je niet druk maken en gaan jagen, want dan maak je juist brokken.'Grootste ergernis waren de fietsers. Bal: 'Die zijn onberekenbaar. Ze rijden als gekken langs je heen. Ze komen van links en rechts en rijden door rood. Het is gewoon inschatten en verder kijken dan je neus lang is.'Of die veertig jaar ooit nog verbeterd zal worden, is natuurlijk de vraag. Maar gelukkig voor de HTM is Bal niet de enige die geen brokken maakt. HTM-woordvoerster Marijke Poppelier: 'Wij hebben dit jaar 236 trambestuurders die minstens vijftien jaar schadevrij rijden. Bij elkaar opgeteld is dat 3780 jaar schadevrij. Een hele prestatie.'