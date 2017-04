Alphen aan den Rijn bindt strijd aan met 'afvaltoerisme'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Inwoners van Alphen aan den Rijn moeten binnenkort een speciale pas gaan gebruiken om afval weg te doen. Het zogenoemde 'afvaltoerisme' is de gemeente een doorn in het oog, want tot op heden kan iedereen zijn of haar afval in elke willekeurige container kwijt. En dat hebben ook niet-Alphenaren door.

'Een van de dingen die wij merken is dat er steeds meer afval in onze containers wordt gegooid, die er niet hoort', vertelt wethouder Tseard Hoekstra. 'Bijvoorbeeld bewoners van omringende gemeenten. Je ziet dan tóch dat ze denken: ik kom Zwammerdam binnen, daar kan ik wel iets weggooien.'En daar wil Hoekstra zo snel mogelijk vanaf. 'Daarom hebben we die pas ingevoerd, zodat we zeker weten dat mensen die daar recht op hebben ook toegang hebben.' De afvalpas moet door inwoners tegen een kaartlezer worden gehouden om de ondergrondse vuilcontainers in de gemeente open te krijgen.Alphenaren zijn over het algemeen positief over het nieuwe systeem, dat volgende maand in delen wordt ingevoerd. 'Ik vind het heel goed', zegt een bewoonster van het Alphense centrum. 'Dan is de container waarschijnlijk niet altijd vol.' Een ander noemt het ook 'een goed idee'. 'Alleen de voorwaarde zal wel zijn dat die bakken op tijd geleegd worden.'Maar kritische Alphenaren zijn er ook. 'Ik vind het helemaal niks', zegt iemand anders. 'Bij ons wordt er veel te veel afval weggegooid. En ik denk dat er alleen maar extra afval naast de containers wordt gedumpt.''We zetten nu al extra in op handhaving', legt wethouder Hoekstra uit. 'We hebben afspraken gemaakt hoe we daar mee om willen gaan. We zijn er scherp op en we hebben mensen die rondrijden en kijken of er afval bij die containers staat. Dat wordt dan opgeruimd.'De wethouder heeft nog wel een boodschap voor mensen die in de toekomst in alle haast wellicht een keer de afvalpas vergeten. 'Wees een vent, loop terug, haal dat pasje op en stop het netjes in de bak.'De afvalpas wordt vanaf 1 mei in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat iedereen in de gemeente Alphen aan den Rijn de pas op 7 juni heeft ontvangen. Vanaf die datum moet de afvalpas ook worden gebruikt om spullen naar afvalbrengstation De Limes te brengen.