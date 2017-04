Vogelgriep geweken: pluimvee mag weer naar buiten

REGIO - Pluimveehouders hoeven hun dieren niet langer binnen te houden. Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) de ophokplicht woensdag heeft ingetrokken. Ook bijna alle andere maatregelen, die vijf maanden van kracht zijn geweest, worden opgeheven.

Het risico op overdracht van het virus door wilde watervogels is zo afgenomen dat de maatregelen niet meer nodig zijn, oordelen deskundigen. Sinds Kerstmis is er geen Nederlands pluimveebedrijf meer besmet met het virus, al stak het vorige maand nog wel bij twee hobbyhouders de kop op. Het is al ruim een maand geleden dat een wilde watervogel werd gevonden die vogelgriep onder de leden had. Ook in de buurlanden grijpt het virus niet meer zo om zich heen.Nog niet iedereen mag zomaar het erf en de stal betreden. De strenge hygiëneregels blijven nog van kracht.De afgelopen maanden zijn vijftien pluimveebedrijven geruimd omdat daar of in de directe omgeving vogelgriep was geconstateerd. Ruim 727.000 vogels zijn gedood.De eiersector had liever gezien dat de ophokplicht al voor Pasen zou zijn opgeheven. Maar branchevereniging Anevei is nu toch 'blij dat het nu eindelijk voorbij is'. Anevei wijst erop dat kippen nog nooit zo lang gedwongen binnen moesten zitten. De directe schade beloopt zo'n 11 miljoen euro, maar hoeveel daar nog bijkomt moeten de komende maanden uitwijzen. De doorslag geeft hoe snel het vertrouwen van klanten in binnen- en buitenland herstelt, aldus Anevei.Omdat kippen binnen moesten blijven, mochten hun eieren niet langer vrije-uitloopeieren heten. Dat kostte boeren afgelopen weken veel geld. Nog deze week liggen er weer gewoon vrije-uitloopeieren in de schappen.