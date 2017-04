Haagse politie blijft zich verzetten tegen stopformulieren in strijd tegen discriminatie

DEN HAAG - De politie in Den Haag blijft tegen het gebruik van stopformulieren om discriminatie tegen te gaan. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil het stopformulier invoeren zodat er meer inzicht ontstaat over de vraag of en wanneer de politie zich schuldig maakt aan etnisch profileren. Maar de politie ziet hier niets in.

De gemeenteraad wil dat agenten die iemand staande houden een stopformulier invullen waarin staat wat de achtergronden ervan zijn. Het moet duidelijk maken of en op welke schaal er gediscrimineerd wordt bij de politie Maar de politie ziet het stopformulier niet als oplossing, zo blijkt woensdagmiddag tijdens een werkbespreking tussen de politie, wetenschappers en de Haagse gemeenteraad.'Wij hebben een klachtensysteem waar burgers terecht kunnen als zij zich onheus bejegend voelen door de politie', zegt René Ravesteijn, teamchef van politiebureau De Heemstraat in Den Haag. 'Ik heb veel geloof in dat systeem. Het zijn objectieve meetmomenten, door burgers zelf aangegeven. Dat is objectiever dan als een agent een subjectieve beleving moet noteren in een stopformulier.'Bovendien kiest de Haagse politie voor andere manieren om etnisch profileren tegen te gaan. 'We hebben drie speerpunten', vertelt hij. 'We willen bij onze agenten de bewustwording vergroten, het vakmanschap verbeteren en de verbinding met de bewoners versterken. Dat doen we onder andere door trainingen, gesprekken met jongeren en netwerkbijeenkomsten. Ook kunnen burgers op een laagdrempelige manier klachten melden.'Cultureel antropoloog Sinan Cankaya van de Vrije Universiteit Amsterdam is juist wel positief over een stopformulier. 'Registratie van etnisch profileren is belangrijk maar het wordt nog te weinig bij gehouden', zegt hij. 'Dit terwijl het bij de politie elke dag voorkomt. Daar moet de politie zich bewust van zijn. De klachten die de politie krijgt van burgers geven geen indicatie voor de daadwerkelijke problemen.'Binnenkort praat de gemeenteraad over de stopformulieren en etnisch profileren. Het is de vraag hoe burgemeester Pauline Krikke in het dossier zit. Voormalig burgemeester Jozias van Aartsen was altijd duidelijk: hij steunde de politie en wilde de stopformulieren niet invoeren, ondanks de wens van een meerderheid van de gemeenteraad.