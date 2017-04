Rentree wielrenner Daan Olivier in Duitsland

Daan Olivier. (Foto: Orange Pictures)

OEGSTGEEST - Wielrenner Daan Olivier uit Oegstgeest maakt op 1 mei zijn rentree in het peloton. De 24-jarige coureur van LottoNL-Jumbo verschijnt op die dag aan de start van Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Daarna zal hij half mei deelnemen aan de Ronde van Californië. 'Er is licht aan het einde van de tunnel. Nog twaalf dagen en dan is het lange wachten voorbij', liet hij woensdag weten op zijn website.







De regels van de internationale wielrenunie UCI stonden een snellere comeback niet toe. Hij wordt pas sinds eind oktober weer op doping getest. 'Je moet zes maanden van die 'testingpool' deel uitmaken voordat je weer als professioneel wielrenner in actie mag komen', legde Olivier eind december bij de teampresentatie uit. Hij wordt bij zijn nieuwe ploeg gezien als een talentvol klimmer.



LEES OOK: Wielrenner Daan Olivier moet wachten op dopingtest voor terugkeer in peloton

Olivier kreeg al vroeg in zijn loopbaan te maken met overtraindheid en leverde in juli 2015 zijn contract bij Giant-Alpecin in om weer te gaan studeren. Nu staat hij te trappelen om zijn wielerloopbaan voort te zetten. 'Het lange wachten heeft me hongerig en opgewonden gemaakt.'De regels van de internationale wielrenunie UCI stonden een snellere comeback niet toe. Hij wordt pas sinds eind oktober weer op doping getest. 'Je moet zes maanden van die 'testingpool' deel uitmaken voordat je weer als professioneel wielrenner in actie mag komen', legde Olivier eind december bij de teampresentatie uit. Hij wordt bij zijn nieuwe ploeg gezien als een talentvol klimmer.

Door: Redactie Correctie melden