Het is goed mis in het Zuiderparkbad: diefstal, vernielingen en aanrandingen

DEN HAAG - Diefstal, vernielingen, geweldsdelicten en zelfs aanrandingen. Het is goed mis in het Haagse Zuiderparkbad, weet Den Haag FM, dat een klaagbrief van het zwembadpersoneel heeft ontvangen. 'Tuig van de richel' zou het zwemplezier van bezoekers ernstig verzieken. Groep de Mos pleit voor harde maatregelen.

'Jonge meiden zijn niet veilig in het zwembad', laat een medewerker aan de mediapartner van Omroep West weten. Het is zelfs zo erg dat aanwezig personeel de bezoekers waarschuwt 'om zich niet te uitdagend te kleden en de wildwaterkreek - ook wel de ''aanrandkreek'', het buitenbad én de Whirlpool te mijden.'Daarnaast wordt er wekelijks voor honderden tot duizenden euro's aan materiaal vernield. Ook wordt personeel niet serieus genomen en zijn ze vaak het mikpunt van spot. 'Het gezag van de politie en zwembadpersoneel ontbreekt.'Vooral vrouwelijke medewerkers hebben het zwaar te verduren. 'Zij worden dagelijks voor kankerhoer uitgemaakt, geïntimideerd en bespuugd.'Volgens de medewerkers weten het management en de directie van de misstanden af, maar wordt er 'bewust informatie achtergehouden'. Volgens Den Haag FM kan de gemeente nog niet reageren. Eerst moet de commissie geïnformeerd worden. En dat gaat Groep de Mos dan donderdag ook doen.'Wij kunnen niet langer toestaan dat de vele bezoekers en het zwembadpersoneel slachtoffer worden van een groep aso's die de boel komt bederven', vertelt Lex Kraft van Ermel, raadslid van Groep de Mos.'Als wij van het zwembadpersoneel horen dat dit soort incidenten en misstanden doelbewust niet worden gemeld en zelfs worden achtergehouden, dan heeft de wethouder echt wat uit te leggen', doelt hij op wethouder Rabin Baldewsing.Vorig jaar werden er ook al misstanden is zes verschillende Haagse zwembaden aan de kaak gesteld. Zo zouden er watermetingen ontbreken, is toezicht van medewerkers zonder een geldig certificaat aan de orde van de dag én zou er gesjoemeld worden met verlofuren. Wethouder Baldewsingh heeft destijds actie ondernomen, maar had toen niet de illusie dat geen nieuwe misstanden aan het licht komen.