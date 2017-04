'Plannen voor meer sociale woningen in Den Haag niet praktisch'

DEN HAAG - Niet ambitieus en niet concreet genoeg. Zo reageert VVD-fractievoorzitter Frans de Graaff op plannen van de Haagse wethouder Joris Wijsmuller, om in de toekomst veel nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De VVD is niet blij.

Volgens de Graaff is de wethouder in de woonvisie niet ambitieus en concreet genoeg als het gaat om woningen voor de middeninkomens, met name voor gezinnen. De Haagse PvdA laat ander geluid horen. Raadslid Rajesh Ramnewash kan zich wel vinden in de ambitie van de wethouder. 'Zeker sociaal willen bouwen in de Vogelwijk is feest!'Maar hij stelt zich ook kritisch op: 'We moeten niet te vroeg juichen. Woningnood en wachtlijsten verdwijnen niet en zowel in de koopsector - door strenge hypotheekeisen en veel minder aanbod - als in de huursector zijn starters en gezinnen overgeleverd aan huisjesmelkers.'De PvdA'er noemt de plannen van Wijsmuller wel ambitieus maar niet praktisch. 'Na 2020 is er geen planvoorraad, terwijl de stad juist groeit. En de helft van die groei valt onder sociale woningbouw. Er moeten dus meer woningen komen tot 400 euro.'Volgens Ramnewash is het onacceptabel een ambitie te hebben om huurwoningen pas in 2030 onderhoudsklaar te hebben. 'Dit kun je niet maken in één van de rijkste landen ter wereld. Haagse kinderen die ziek worden van schimmel in een coöperatiewoning , dat is onbespreekbaar.'De PvdA ziet graag dat een deel van de 57 miljoen die over is op de begroting van de gemeente Den Haag, gebruikt wordt voor onderhoud van woningen in de huidige sociale woningsector en meer woningen tot 400 euro.VVD-fractievoorzitter De Graaff staat daar lijnrecht tegenover met zijn kritiek. 'Hij (Wijmuller, red.) lijkt het belangrijker te vinden om gesubsidieerde woningen te bouwen voor mensen zonder werk dan het aanbod voor middeninkomens te vergroten.'