Hij is af! Diepste parkeergarage van Nederland geopend in Leiden

LEIDEN - Na twee jaar graven en bouwen is de diepste parkeergarage van Nederland af. Het bouwwerk staat aan de Lammermarkt in Leiden en is woensdag geopend met onder meer een voorstelling van stadsgezelschap PS Theater. Dit weekend wordt de parkeergarage groots ingewijd met een heus festival. Vanaf Koningsdag (27 april) kan er door het publiek geparkeerd worden.

Eind 2014 gaf wethouder Paul Laudy het startsein voor de bouw van de garage, die 22 meter diep is en plaats heeft voor 525 auto's. De eerste schep ging in januari 2015 de grond in. Er was ruim een jaar voor nodig om het diepste punt te bereiken.Vanaf dat moment ging het snel. In september 2016 kwam het interieur in beeld en ging een Leidse kunstenaar daarmee aan de slag. De afgelopen maanden is er gewerkt aan de entree.Ondanks dat de garage pas net geopend is, heeft de gemeente Leiden er al wel een onderscheiding voor gekregen. Tijdens de opening werd de Golden European Standard Parking Award overhandigd. Een kwaliteitslabel die de garage heeft verdiend op het gevied van veiligheid, kwaliteit en klantvriendelijkheid.Donderdag kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de gloednieuwe parkeerplaats. Op 23 april mag iedereen een kijkje komen nemen in de garage.Ook de Lammermarkt zelf krijgt een facelift. Na Koningsdag start de aanleg van een groen evenementenplein aan de voet van Molen de Valk, bovenop het dak van de parkeergarage.