Half jaar cel op smokkel gevangenissen

REGIO - Minitelefoons die in een tennisbal over de muur van de gevangenis gegooid worden en zelfs het gebruik van drones wordt niet geschuwd. Volgens staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie is het 'een voortdurende strijd' om smokkelwaar buiten de justiële inrichtingen te houden. Bezoekers die telefoons en andere smokkelwaar de gevangenis binnenbrengen, kunnen in de toekomst worden bestraft met maximaal een half jaar cel of een hoge geldboete. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van de staatssecretaris.

Dijkhoff maakte in september bekend te werken aan de strafbaarstelling. Het gaat om spullen die op zichzelf legaal zijn, zoals gereedschap, telefoons en tablets, maar waarvan het bezit binnen de muren van de gevangenis verboden is.



Het binnenbrengen van illegale spullen als drugs en wapens kan al worden bestraft, maar dat is moeilijker bij bijvoorbeeld een telefoon. Dan moet eerst worden bewezen dat het gaat om hulp om te ontsnappen of om crimineel handelen. Meestal blijft het daarom bij het ontzeggen van de toegang tot de gevangenis.





Veiligheid van het personeel



In de Tweede Kamer is woensdag gesproken over de veiligheid van het personeel in de gevangenissen. Een belangrijk punt is de contrabande binnen de muren van de inrichtingen die tot gevaarlijke situaties kan leiden. Smokkelwaar als mobiele telefoons en drugs worden in grote hoeveelheden onderschept in Nederlandse gevangenissen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaf vorig jaar documenten vrij over vele honderden vondsten in de jaren 2012-2016.



De Tweede Kamer sprak woensdag ook over de brandbrief die de centrale ondernemingsraad van de DJI onlangs stuurde. Daarin staat dat de werkdruk extreem hoog is en dat de veiligheid van medewerkers en gedetineerden in gevaar is. Dijkhoff liet weten dat er momenteel nieuw personeel wordt geworven.