Corsovirus slaat weer toe, start steken bloemen voor bloemencorso

SASSENHEIM - Er wordt keihard gewerkt in Sassenheim. Want: alle twintig praalwagens moeten op tijd af zijn voor het 70ste bloemencorso van de Bollenstreek. Woensdag werden de eerste praalwagens en auto's versierd met bloemen in een loods in Sassenheim.

Twee dagen lang staat de Klinkenberghal in Sassenheim volledig in het teken van het versieren van de praalwagens. Zo’n duizend mensen zijn druk in de weer om alle wagens op tijd klaar te hebben voor het bloemencorso, aanstaande zaterdag.‘Ik vind het altijd mooi om zo’n corso tot stand te zien komen’, zegt Leo van der Zon. Hij is de voorzitter van het bloemencorso in de Bollenstreek. ‘Ik vind het echt mooi om te zien hoe mensen er hier mee bezig zijn. Wij spreken altijd van het corso-virus en dat maakt me trots.’Maar het was wel even aanpoten voor de organisatie in de afgelopen weken. De oorzaak: het weer. Door aanhoudende warmte en droogte stonden bloemen sneller in bloei ‘Ja, dat was wel even een dingetje’, zegt Van der Zon. ‘Het ging heel erg snel met de bloemen. Maar we hebben. Er zijn bloemen uit andere delen van Nederland. En dat maakt niet uit, want het zijn ook hele mooie bollen.’Een samenvatting van de 70e editie van het bloemencorso is zaterdag 23 april om 17.00 te zien op TV West.