Auto in vlammen in Delft

Autobrand Delft - Foto Marofer

DELFT - Aan de Van Kinschotstraat in Delft is een auto in vlammen opgegaan. De brandweer kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.30 uur de melding dat er een auto in brand stond.





Ter plekke kon niet worden voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie onderzoekt de brand.