'Harde maatregelen tegen zwembadtuig', eist Groep de Mos

Den Haag - Bezoekers van het Zuiderparkbad in Den Haag moeten worden gekort op gemeentelijke voorzieningen als ze zich misdragen in het zwembad. Dat zegt raadslid Lex Kraft van Ermel van Groep De Mos donderdagochtend op Radio West. De partij wil harde maatregelen tegen het 'tuig van de richel' die andere bezoekers terroriseren.

De partij is 'vreselijk geschrokken' van de klaagbrief die het zwembadpersoneel naar mediapartner DenHaagFM stuurde. In de brief staat onder meer dat bezoekers van het zwembad worden geterroriseerd door andere bezoekers. Er wordt gesproken over aanhoudende diefstal, vernielingen, geweldsdelicten en zelfs aanrandingen.'Jonge meiden zijn niet veilig in het zwembad', liet een medewerker aan de mediapartner van Omroep West weten . Het is zelfs zo erg dat aanwezig personeel de bezoekers waarschuwt 'om zich niet te uitdagend te kleden en de wildwaterkreek - ook wel de ''aanrandkreek'', het buitenbad én de Whirlpool te mijden.'De gemeente Den Haag en de leiding van het zwembad zou de problemen niet openbaar willen maken, zegt Kraft van Ermel. 'Dat is nog wel het meest erge. Er wordt gewoon niet doorgepakt.''Wat ons betreft moet hen de toegang tot het zwembad worden ontzegd', zegt het raadslid. 'Ook moet de Ooievaarspas worden ingehouden en de gemeentelijke voorzieningen worden gekort, als straf.'Op internet wordt heftig gereageerd op de berichten. Zo schrijft iemand : 'Het is al een tijdlang mis. Helaas want het is een fijn zwembad maar er word door bepaalde type gasten behoorlijk huis gehouden. Zelfs je kind van 12 is er niet veilig meer.'