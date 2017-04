Rechter: namen agenten zaak Mitch blijven geheim

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie hoeft de namen van de vijf agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez niet bekend te maken. Dat heeft de Haagse rechtbank donderdagmiddag bepaald. In een eerder kort geding besloot de rechter ook al dat de agenten anoniem mogen blijven.

De familie wil hun namen weten om onder meer onderzoek te doen naar het verleden van de agenten. De nabestaanden willen meer te weten komen over de staat van dienst van de agenten, hun verleden en of ze eventueel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade.Volgens hun advocaat hoefden de namen niet voor iedereen openbaar gemaakt te worden, als de familie ze maar mocht inzien. Over de kwestie is een hoop juridisch geharrewar, omdat verschillende rechters zich er al over uit hebben gesproken. De anonimiteit van de agenten kwam ter sprake tijdens een pro formazitting op 20 februari tegen de twee politiemensen die terecht moeten staan voor de dood van Henriquez.Toen oordeelde de rechtbank dat 'de veiligheid van de verdachte het noodzakelijk maakt dat hij in dit proces anoniem optreedt. Daarom is daarvoor gekozen', luidde het verweer destijds. De agenten die betrokken waren bij de affaire worden nog steeds bedreigd 'Ga naar de scholen en dood hun kinderen, ga naar het werk van zijn vrouw en dood die kk', luidde een van de bedreigingen. Tijdens een eerdere rechtszitting waren agenten daarom onherkenbaar. Ze zaten achter een kamerscherm, hun stem werd vervormd en in het dossier werden ze niet met hun eigen naam aangeduid, maar met DH01 en DH 02.Mitch Henriquez overleed in juni 2015 in het Zuiderpark in Den Haag, tijdens het festival Night at the Park. Hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had en werd hierna door vijf agenten overmeesterd. Daarbij werd hij in een nekklem gehouden. De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen pleitte bij zijn afscheid in februari voor de afschaffing daarvan Of dat ook zijn doodsoorzaak is wordt door sommigen betwist , aan de hand van een onderzoeksrapport. Op dat rapport kwam van verschillende kanten ook kritiek . Henriquez overleed de volgende dag in het ziekenhuis, hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek veroorzaakt door het optreden tijdens de arrestatie. Na zijn dood ontstonden in de Haagse Schilderswijk flinke rellen