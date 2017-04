Slachtoffer Zuiderpark zwembad: 'Hij zoende me, greep me bij m'n keel en sloeg me op mijn kaak'

DEN HAAG - 'Hij zoende me, greep me bij m'n keel en sloeg me op mijn kaak.' Dat is de ervaring van Sharon bij zwembad het Zuiderpark in Den Haag. 'Ik ging naar de badmeester, maar die zei dat ik het zelf wel uitgelokt zou hebben.'

Uit een brief die woensdag door het personeel naar de media is gestuurd , blijkt dat de destijds 22-jarige Sharon niet de enige is die nare ervaringen heeft. 'Dagelijks is er politie assistentie nodig (het politiebureau bevindt zich overigens praktisch naast het zwembad) om jongeren er uit te zetten óf te arresteren', is te lezen. 'De incidenten variëren van diefstal van goederen, vernielen van spullen en materiaal, aanrandingen, (soms ernstige) geweldsdelicten, bedreigingen én intimidatie.'Sharon ging twee jaar geleden voor het laatst. 'Er was een groepje Marokkanen. Ik heb niets tegen buitenlanders, maar mijn nichtje wist meteen dat het problemen zou gaan opleveren. Vijf minuten later begonnen ze aan me te zitten. Ik ging toen naar de badmeester, maar die zei dat ze niks raars deden. Toen gingen ze door, ben ik nog drie keer naar de badmeester gegaan, maar er gebeurde niets. Toen ben ik naar huis gegaan.'Toch ging Sharon twee weken later weer naar het zwembad. 'Van die groep waren er toen toevallig weer een paar. Weer werd er aan ons gezeten. Toen gingen we gelijk weg, maar één van die jongens trok me een hokje in. Hij zoende me, pakte mijn keel beet, sloeg me op mijn kaak en zei:De badmeester zag mijn bloedneus, maar zei dat ik het zelf had uitgelokt. Daarna ben ik nooit meer naar het zwembad geweest.'Sharon is dus al een tijd niet binnen geweest. Maar de problemen bestaan nog altijd, zo lijkt het. Een recente bezoekster stuurde woensdag een audio-bericht naar mediapartner Den Haag FM: 'Er hangt al geen fijne sfeer, er hangen types die niet eens komen om baantjes te zwemmen, ten minste dat zie ik ze niet doen. Daarnaast ben ik ook een keer betast door een man die mij niet hoort aan te raken en al helemaal niet op de manier waarop hij dat deed', zegt ze.Op Facebook stromen reacties binnen op een artikel van woensdag waarin de misstanden aan bod komen. 'Dit is inderdaad al sinds dat het zwembad open is!!', schrijft Lisanne. En Caroline: 'Het is al een tijd lang mis. Helaas want het is een fijn zwembad, maar er wordt door bepaalde type gasten behoorlijk huisgehouden. Zelfs je kind van 12 is er niet veilig meer.'Vindt iedereen het dan een vervelende plaats om te zijn? Nee. 'Kom er al jaren met me kinderen Nooit problemen. Relax zwembad', zegt Maurice. De gemeenteraad spreekt donderdagmiddag over de kwestie.