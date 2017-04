Culinair Alphen verdwijnt definitief: 'De koek is op'

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na acht edities houdt Culinair Alphen definitief op te bestaan. Volgens de organisatie van het eetfestijn in Alphen aan den Rijn is het nagenoeg onmogelijk om de begroting rond te krijgen. 'De koek is op voor Culinair Alphen', aldus voorzitter John Vermeer.





In 2014 moest de gemeente Alphen aan den Rijn al bijspringen om het evenement van de ondergang te redden. 'Na acht keer Culinair Alphen moeten wij de conclusie trekken dat ons concept en bijbehorend businessmodel niet meer past bij deze tijd', meent Vermeer.

Het evenement, dat de afgelopen jaren werd gehouden in Park Rijnstroom, trok gemiddeld ongeveer twintigduizend bezoekers. De laatste jaren werd Culinair Alphen om het jaar afgewisseld met het Zomerspektakel aan het Meer

