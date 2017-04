Willem maakt van barrel nieuwe fiets

Willem zoekt oude fiets om op te knappen (Foto: ANP)

DEN HAAG - Zijn tuin ziet eruit als een fietsenkerkhof of fietsenparadijs... het is maar hoe je het ziet. De gepensioneerde Willem Bosch uit Delft knapt in zijn schuur oude fietsen op en geeft ze weg aan mensen die geen fiets kunnen kopen.

Willem komt de tweedehands fietsen met zijn aanhangwagen gratis ophalen in de regio Delft. Hij zit te springen om nieuwe aanwas van afgedankte fietsen. 'Ik heb nog vier fietsen in de tuin staan en dat is voldoende voor een weekje knutselen. Ik maak van die barrels weer een bruikbaar exemplaar', zegt hij.



Geen fiets is hem te gek. 'Hele oude fietsen haal ik helemaal uit elkaar en bouw ik weer op met onderdelen van andere fietsen. Soms koop ik wel eens nieuwe onderdelen. Daar kun je niet omheen', zegt Willem. Soms vraagt hij daarom ook een kleine bijdrage voor een opgeknapte fiets.



Willem begon zijn fietsenhobby toen hij met pensioen ging. 'De muren vligen op me af en ik liep echt met mijn ziel onder mijn arm. Uit pure verveling is deze liefhebberij begonnen. Ik vind het heerlijk om te doen', zegt de voormalige vrachtwagenchauffeur;.



Heb je een gebruikte fiets staan en kun je Willem er blij mee maken? Laat het ons weten.



Mail naar superdebby@omroepwest.nl Wij geven jouw gegevens door aan Willem zodat hij de fiets bij jou kan komen ophalen.



