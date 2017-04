PVV: Omzeilt LUMC numerus fixus voor vluchtelingen?

DEN HAAG - De PVV maakt zich zorgen dat het Leids Universitair Medisch Centrum het numerus fixus voor verpleegkunde wil omzeilen door het aanbieden van opleidingsplaatsen aan vluchtelingen met een werk- en verblijfstatus. De partij heeft naar aanleiding van een bericht van Omroep West Kamervragen gesteld

Het is de bedoeling dat het LUMC jaarlijks vier extra opleidingsplaatsen beschikbaar stelt aan vluchtelingen. Er worden speciale opleidingsplaatsen gecreëerd om ze om te scholen tot verpleegkundige of doktersassistent. Zij krijgen ook extra taallessen, taalstages en begeleiding. De PVV vraagt zich verder af of het aan een ziekenhuis is om opleidingsplaatsen voor vluchtelingen te creëren. Ook wil de partij van de minister van Volksgezondheid weten hoeveel extra geld er naar de taallessen, taalstages en begeleiding van de vluchtelingen gaat.