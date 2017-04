Boek over thuishulp die vastzit voor moord binnenkort in de winkel

Monique B. en haar man Angelino

DEN HAAG - Het boek over thuishulp Monique B. die tot 16 jaar cel is veroordeeld voor moord, ligt op 26 april in de winkel. Het boek heet 'De thuishulp in het Laakkwartier' en is geschreven door onderzoekers van projectgroep Gerede Twijfel.