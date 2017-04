Duizenden arbeidsmigranten kunnen niet in het Westland wonen

WESTLAND - Er is een flink tekort aan woningen voor arbeidsmigranten in de gemeente Westland. Het gaat op dit moment om bijna 2.500 mensen, meldt mediapartner WOS.

De situatie is zo dringend, dat mensen soms wel 60 kilometer buiten de gemeente wonen. 'Het kan niet zo zijn dat zij hier wel mogen werken, maar niet mogen wonen', zegt wethouder Frank Rijneveen In het jaarlijkse overleg met de uitzendbranche hoorde de wethouder van de problemen. 'Van de 23 aanwezige uitzenders-huisvesters hebben er vijftien aangegeven dat zij op zeer korte termijn behoefte hebben aan huisvestingsplekken', zegt Rijneveen.De ernst van de situatie is opvallend, omdat er begin vorig jaar nog weinig aan de hand was. Het Polenhotel in Wateringen was toen een beoogde locatie voor vluchtelingen en dat kon volgens de exploitant wel, omdat het aantal Poolse arbeiders sterk terugliep.Maar Rijneveen zei dinsdag bij de raadsvergadering dat bij het Polenhotel vooral economische motieven speelden. Aan de huisvesting van vluchtelingen viel meer te verdienen dan aan arbeidsmigranten. Het hotel zou, gezien de vraag uit de markt, vrij eenvoudig volgeboekt kunnen worden met Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten, zei de exploitant toen tegen WOS Media. Dinsdagavond is er meteen het bestemmingsplan Elsenbosch in Naaldwijk aangenomen. Daardoor kunnen 448 mensen in de toekomst gehuisvest worden.