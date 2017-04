Sympathisanten De Vloek hoeven boete misschien niet te betalen

DEN HAAG - Elf sympathisanten van krakersbolwerk De Vloek die veroordeeld waren tot een boete van 500 euro per persoon hoeven die mogelijk niet te betalen. Dat is althans de eis van de advocaat-generaal, zo bleek donderdag bij de behandeling van het hoger beroep. De eis is omgezet in een voorwaardelijke boete, omdat de zaak al sinds 2015 heeft geduurd.





Het gaat om krakers die het voormalige belastingkantoor aan de Stationsweg in Den Haag hadden bezet. Ze wilden daar een nieuw sociaal centrum openen.Het woord is nu aan het gerechtshof, dat moet bepalen of ze meegaat in de eis van het Openbaar Ministerie. Die uitspraak is op 4 mei. Sommige krakers van De Vloek moeten sowieso te portemonnee trekken, omdat de gemeente Den Haag van de rechter de kosten van de ontruiming van de Vloek op Scheveningen op hen mocht verhalen. Dat leverde een kostenpost van 33.000 euro op, waarvoor de krakers van De Vloek een inzamelingsactie zijn gestart.De krakers van De Vloek, aan de Hellingweg op Scheveningen, moesten in 2015 plaatsmaken voor een Topzeilcentrum . Nadat het krakersbolwerk in september 2015 werd gesloopt , kon in april vorig jaar de eerste paal worden geslagen van het zeilcentrum.