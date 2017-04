Schotse onafhankelijkheidsmars door Den Haag

DEN HAAG - Begeleid met doedelzakmuziek marcheren komende zaterdag voorstanders van Schotse onafhankelijkheid door Den Haag. De betoging is door een groep Schotten, Nederlanders en Duitsers georganiseerd. Zij willen 'de Schotten laten zien dat Europa hen steunt'.

Deelnemers lopen vanaf de locatie Leyweg van het Haga Ziekenhuis naar het Zuiderpark. Daar is een evenement waar onder meer de in Schotse kilts gehulde folkrockband Sassenachs een optreden geeft. Die groep komt overigens niet uit Schotland, maar uit Dordrecht. De organisatoren verwachten zo'n duizend deelnemers aan de mars.Inwoners van Schotland stemden in 2014 in een referendum tegen onafhankelijkheid. Maar nu Groot-Brittannië na een volksraadpleging aanstuurt op een vertrek uit de Europese Unie, eist de Schotse regering een nieuw referendum. In Schotland stemde 62 procent ervoor om in de EU te blijven.