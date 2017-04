Vreemde vondst: kat tijdens rit ontdekt onder de motorkap

DEN HAAG - De bestuurder van een bestelbus heeft in de Haagse wijk Ypenburg donderdag een bijzondere ontdekking gedaan. Al rijdend hoorde hij gemiauw. Dat bleek te kloppen, aangezien een kat zich had klemgezet onder de motorkap. Met de viervoeter gaat het naar omstandigheden goed: de brandweer heeft het beestje bevrijd.

De kat is volgens Regio15 door een dierenarts verdoofd en vervolgens met behulp van brandweermannen uit de auto gehaald. Dat ging niet zonder slag of stoot, want een deel van de motor moest worden afgebroken om bij het beestje te kunnen komen.