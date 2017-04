Dinsdag 25 april in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 25 april ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke foto's van de verdachte van een mishandeling in de Prinsestraat in Den Haag. Twee mensen krijgen met zijn agressie te maken.

- De politie heeft een aantal nieuwe vragen over het dodelijke schietincident in de Sylvain Poonsstraat in Den Haag, waarbij de 39-jarige Farid uit Houten het slachtoffer werd.

- We tonen beelden van de verdachten van het lossnijden van spanbanden van aangemeerde boten in Leiden.

- Een brutale diefstal in Den Haag: onder de neus van de eigenaar wordt een dure fotocamera gestolen.

- Een toeriste wordt beroofd van haar tas vlak voor een hotel op Scheveningen. De verdachten gaan later die nacht op haar kosten eten bij McDonalds en daar zijn duidelijke beelden van ze gemaakt.

- Tot slot aandacht voor een reeks auto-inbraken in Wassenaar. Bij één van die inbraken is er duidelijk beeld van de inbreker.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden