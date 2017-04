Eis: twee jaar gesloten inrichting voor mishandeling conductrice en valse bommelding

DEN HAAG - Een 35-jarige man heeft volgens het Openbaar Ministerie in januari een conductrice mishandeld, twee agenten bedreigd en een valse bommelding bij het Alphense winkelcentrum Ridderhof gedaan. De officier van justitie eist dat hij twee jaar daarvoor achter slot en grendel verdwijnt.

Het OM wil de verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats in een gesloten inrichting voor stelselmatige daders wordt geplaatst. Dat zou niet voor het eerst zijn, want hij heeft diezelfde straf - de zogeheten ISD-maatregel - al eens eens eerder opgelegd gekregen.De man zou op 14 januari zwart hebben gereden met de trein van Leiden naar Alphen aan den Rijn. Nadat de conductrice hem daarop aansprak, ontstond er een woordenwisseling en kneep hij met kracht in haar hand, waarbij die achterover werd gebogen richting haar pols.Een getuige schoot haar te hulp en bij aankomst in Alphen kon de verdachte op het station worden aangehouden door de politie. Eenmaal overgebracht naar het politiebureau in Gouda bedreigde hij vervolgens twee agenten met de woorden: 'Ik ga ervoor zorgen dat jullie doodgeschoten worden'.Daarnaast zou de man drie dagen eerder al 112 hebben gebeld met een valse bommelding. Hij beweerde dat iemand in winkelcentrum Ridderhof zich met een bomgordel zou opblazen. Verder wordt hij ervan verdacht vorig jaar in Leiden en Gouda mensen te hebben beledigd en bespuugd.