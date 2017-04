Wordt hond Roxy door de rechter verbannen uit Leiden?

DEN HAAG - Wordt hond Roxy verbannen van het Alexandrine Tinneplein in Leiden en zelfs helemaal uit de stad? Over die vraag boog de rechtbank in Den Haag zich donderdag. Een bewoner van het plein, wil dat de hond van een andere bewoner daar wordt weggehaald. En daar moest donderdag dus zelfs een kortgeding aan te pas komen.

Roxy is een drie-en-eenhalf jaar oude kruising tussen een Stafford en een Bullmastif. Een vrouwtje, en volgens de eigenaresse ‘echt een schoothond’. De buurt denkt daar anders over. Roxy heeft inmiddels vier keer toegeslagen. Ze is wat onberekenbaar, bij andere honden.



Het eerste incident in de buurt was op 12 maart 2016, daarna volgde een bijtincident op 4 juli en eentje op 14 augustus. Toen was de maat vol voor de gemeente en de politie en werd de hond verplicht een muilkorf te dragen en mocht ze alleen maar strak aangelijnd de straat op.



En nog een keer



Toch gaat het 20 februari van dit jaar nog een keer helemaal fout. De hond van de klager wordt weer aangevallen en heeft flinke verwondingen. Volgens de eigenaresse heeft de klager eerst zelf de muilkorf van het dier afgedaan. De klager ontkent dat.



Aan het Alexandrine Tinneplein speelt meer dan enkel onvrede over honden. Er is sprake van een enorme burenruzie die fors uit de hand lijkt te zijn gelopen. Woningcorporatie Portaal is daar inmiddels volop mee bezig.



Geen afspraken na doodsbedreiging



‘Mevrouw, kunt u niet gewoon afspraken maken over uitlaattijden? Dan hoeft u elkaar helemaal niet tegen te komen’, wil de rechter weten. ‘De politie heeft mij dit afgeraden, omdat meneer dan precies weet wanneer ik buiten loopt en hij heeft mij met de dood bedreigd’, zegt de eigenaresse tegen de rechtbank.



Het tekent de sfeer op het plein. Ook de advocaten van beide partijen erkennen dat er meer speelt. En of alles weer pais en vree is zodra Roxy uit de stad is verbannen? ‘Je moet ergens een eerste stap zetten, en ik denk dat het dan hier wel scheelt’, zegt advocaat Willeke Nieman van de man die de hond van het plein wil hebben. De rechtbank doet op 1 mei uitspraak.





Door: Frank van Deutekom