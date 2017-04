Drie pauwen van kinderboerderij in Rijnsburg zoeken vriendinnetje

Bezoekers van de kinderboerderij zijn dol op de pauw (Foto: ANP)

DEN HAAG - De beheerder van de kinderboerderij Westerweide in Rijnsburg, Jason Vergunst, zoekt een vriendinnetje voor de twee mannetjes en de overgebleven hen. Een van de mannetjes en de kleine bezoekers van de boerderij willen graag een nieuwe hennetje.

Alle pauwen zijn sinds vorig jaar bij de kinderboerderij. De pauwen die hij daarvoor had, zijn te grazen genomen door een vos.



Van de vier pauwen die de kinderboerderij toen kreeg, is inmiddels het vrouwtje overleden. 'Ze is overleden aan ouderdom in de winter dus nu zoeken we er een hennetje bij. Dat is wel zo gezellig en bovendien noodzakelijk.'



Lokroep



Als een mannetjes pauw alleen is gaat hij dwalen en en gaat op zoek naar een vrouwtje. 'Dat doet de pauw heel letterlijk. Hij trekt lokroepend de woonwijk in om een hen te zoeken en die lokroep klinkt heel hoog en bijna als geschreeuw. Dat kan voor bewoners best vervelend zijn.'



Volgens de beheerder is het heel lastig een nieuw vrouwtje te vinden, tenzij je naar de andere kant van het land gaat en je voldoende geld hebt. 'En dat heb ik niet. Dus ik hoop heel erg dat de luisteraars van SuperDebby kunnen helpen. Dat zouden de kleine bezoekers heel leukl vinden. Kinderen zijn allemaal gek op de pauwen', zegt Jason.



Tips?

Heb je een tip of heb je zelf een vrouwtjespauw die je kunt schenken? Laat het ons weten zodat we Jason, bezoekers en de drie overgebleven pauwen blij kunnen maken. Mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SupeDebby Correctie melden