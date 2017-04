Politie zwijgt vooralsnog over aangiftes in zwembad Zuiderpark

DEN HAAG - De politie wil voorlopig nog niet naar buiten brengen hoeveel aangiftes er zijn gedaan van misstanden in het Haagse zwembad Zuiderpark. Dat laat een woordvoerder donderdag weten aan Omroep West.

Momenteel zegt de politie bezig te zijn met het uitzoeken van welke incidenten er zijn gemeld. Donderdag is er een raadscommissie over het Zuiderparkbad. Daarin hebben vier partijen een 'zwemverbod voor jongeren die zich misdragen' geëist.'De politie neemt het signaal dat via de Haagse politiek wordt gegeven uiterst serieus', meldt een politiewoordvoerder. 'Aangezien de raad hierover in debat is, delen wij deze gegevens als eerste met de raad. Voordat deze gegevens in de raad besproken zijn onthoudt de politie zich van het delen van deze informatie met externe partijen.'