'Zwemverbod voor jongeren die zich misdragen in zwembad'

DEN HAAG - Een aantal fracties in de Haagse gemeenteraad wil een zwemverbod voor mensen die zich misdragen in een zwembad. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een vergadering van de raad. CDA, PVV, VVD en Groep de Mos pleiten voor zo'n zwemverbod.

Groep de Mos wil ook dat daders worden gekort op hun uitkering. De PVV stelt de positie van verantwoordelijk wethouder Baldewsingh ter discussie, en spreekt van 'Keulse toestanden'. Volgens betrokkenen zijn de daders jongens van Marokkaanse afkomst.Gisteravond werd bekend dat het in het Zuiderparkbad niet veilig is voor vrouwen en het personeel. Er zijn bezoekers aangerand en er worden spullen gestolen . Het personeel heeft er een brandbrief over geschreven. De PvdA merkt op dat het personeel zich in de steek gelaten voelt: 'we moeten dit tot op de bodem uitzoeken en oplossen.' Ook D66 wil 'alle feiten boven tafel' hebben. De Haagse Stadspartij sluit zich daarbij aan.De Partij van de Eenheid noemt de brief van het zwembadpersoneel 'stigmatiserend'. 'Alsof iedere moslim die komt zwemmen zich misdraagt.' De PvdE wil dat wordt onderzocht hoe groot het probleem nou echt is. De Islam Democraten gaan nog een stap verder en noemen de brief 'racistisch'.Sport-wethouder Baldewsingh zegt in een reactie dat het in gesprekken die hij heeft gehad met zwembadpersoneel nooit over de zaken is gegaan die nu in de brandbrief worden genoemd. Volgens de wethouder zijn er meer incidenten in zwembaden en komt dat door 'de verruwing van de samenleving'.