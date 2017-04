Veiligheidssector levert Den Haag 400 nieuwe banen op

DEN HAAG - De veiligheidssector heeft de regio Den Haag vorig jaar 31 nieuwe bedrijven en 400 nieuwe banen opgeleverd. De groei in deze bedrijfstak is ook hoger dan het landelijk gemiddelde.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de economische potentie van het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) dat vandaag is gepubliceerd. Het Nederlandse veiligheidscluster heeft drie belangrijke kernen in Twente, Brabant en Den Haag, waar ook de HSD Campus is gevestigd In heel Nederland zijn in deze sector het afgelopen jaar duizend nieuwe banen gecreëerd. Ook steeg de omzet met 4,8 procent naar 7,2 miljard euro. Dat komt omdat bestaande bedrijven groeiden en omdat er nieuwe – buitenlandse – bedrijven naar ons land kwamen.'Steeds vaker worden in Nederland internationale veiligheidscongressen georganiseerd en openen buitenlandse veiligheidsorganisaties een kantoor op of nabij de Campus. Dat vertaalt zich direct door in extra banen en omzet voor Nederland. Niet alleen op veiligheidsgebied, maar ook bij de dienstverlenende sectoren, zoals adviesbureaus, taxi’s en hotels', aldus Richard Franken, algemeen directeur HSD.In de Haagse regio telt het veiligheidscluster nu in totaal 406 bedrijven. Die bieden werkgelegenheid aan 15.200 mensen. Ze zijn bij elkaar goed voor een omzet van 2,27 miljard euro. De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) vind het ‘mooi’ om te zien hoe de bedrijfstak voor steeds meer groei zorgt. ‘Die levert werkgelegenheid op voor onze regio. Tel daar nog eens het aantal banen bij op van de veiligheidsdiensten, zoals politie en brandweer en je ziet waarom wij de internationale stad van Vrede, Recht en Veiligheid zijn.’In totaal hebben zich in 2016 twaalf internationale veiligheidsbedrijven in Zuid-Holland gevestigd. Ook waren er elf congressen. Wel klinkt er ook een waarschuwing. ‘Om deze groei en rendementen door te kunnen zetten, blijft investeren noodzakelijk,’ aldus Joris den Bruinen, adjunct directeur van de HSD.